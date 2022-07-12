Ла-Пас, 12 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе защитил испанского политика Пабло Иглесиаса от предполагаемой клеветнической кампании против него в СМИ. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

МИД России Луис Арсе

«Те, кто порочит Пабло Иглесиаса, — это те же, кто лгал во время государственного переворота в Боливии в 2019 году», — написал Арсе.

Ранее стало известно, что экс-лидера Podemos Пабло Иглесиаса обвиняют в получении денежных средств от венесуэльских властей.