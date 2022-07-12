Президент Боливии поддержал экс-лидера испанской партии Podemos
Ла-Пас, 12 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе защитил испанского политика Пабло Иглесиаса от предполагаемой клеветнической кампании против него в СМИ. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.
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Луис Арсе
«Те, кто порочит Пабло Иглесиаса, — это те же, кто лгал во время государственного переворота в Боливии в 2019 году», — написал Арсе.
Ранее стало известно, что экс-лидера Podemos Пабло Иглесиаса обвиняют в получении денежных средств от венесуэльских властей.