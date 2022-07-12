Белокалитвинский район, Ростовская область, 12 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области 43-летняя жительница Белокалитвинского района, надеясь заработать на инвестициях, лишилась более 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 12 июля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Женщина пояснила, что мнимый сотрудник трейдинговой компании звонил ей более 40 раз с различных номеров. Аферист убедил вложить инвестиции в финансовую платформу якобы на выгодных условиях. Потерпевшая последовала инструкции злоумышленника и перечислила более 1,5 млн рублей на указанные им счета. Пытаясь вывести вложенные сбережения, женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.