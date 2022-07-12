Париж, , 11:58 — REGNUM Система здравоохранения Франции «выдержит», заверил президент научного совета Жан-Франсуа Дельфресси, который прогнозирует, что пик седьмой волны эпидемии придется на следующую неделю, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Жан-Франсуа Дельфресси напомнил, что штаммы BA.4 и BA.5, «очень заразны», но «не более опасны». По его словам, в настоящее время за сутки в больницы попадают около 1100 или 1200 человек.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Франции, эпидемия унесла жизни 108 человек. В настоящее время в больницах находятся 18 605 пациентов, в том числе 176 человек пребывают в реанимации. Кроме того, за сутки выявили 24 343 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции демонстрирует свои действия перед лицом сильной жары.

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