Махачкала, 12 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Дагестане 11 июля открыли солнечную электростанцию в городе Южно-Сухокумске. Её мощность составляет 15 МВт. Это первый такой крупный объект солнечной генерации в регионе, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Hevelsolar.com Солнечная электростанция

«Эта мощность позволяет полностью удовлетворить потребности в электричестве, к примеру, города Южно-Сухокумск (5 тыс. хозяйств). Станция состоит из 40 тысяч солнечных модулей и занимает площадь более 30 га (такую площадь занимают 40 футбольных полей)», — говорится в сообщении.

Инвестором проекта выступили структуры российской компании «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечила компания «Россети Северный Кавказ». В дальнейшем планируется наращивать использование солнечной энергогенерации на территории Дагестана. Это будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона, считают власти республики.