Владивосток, 12 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В полицию Владивостока обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина приставал к её девятилетней дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

(сс) KlausHausmann В наручниках

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Полицейские опросили потерпевшую и составили ориентировку с приметами подозреваемого, которая была направлена всем наружным нарядам полиции.

Установлено, что неизвестный мужчина зашел в подъезд следом за ребенком и пытался совершить насильственные действия сексуального характера. Несовершеннолетней удалось вырваться и убежать.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержали 37-летнего местного жителя и доставили в полицию. Идёт следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре установлен подозреваемый в изнасиловании 19 лет назад несовершеннолетней.