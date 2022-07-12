Москва, 12 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в связан с распространением неопасного подштамма «Омикрона». Об этом 12 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что в период с 4 по 10 июля число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии.

В большинстве случаев заражение новыми штаммами приводит к тому, что требуется помощь, схожая с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%.