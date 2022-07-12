Москва, 12 июля 2022, 11:55 — REGNUM Жителям Москвы рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях, сообщили 12 июля в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Там отметили, что самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация — рекомендуем москвичам, особенно из групп риска — пожилым людям и имеющим хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты.
Также сообшается, что в столице есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией, в городе свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19.