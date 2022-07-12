Москва, 12 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Жителям Москвы рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях, сообщили 12 июля в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM Маски

Там отметили, что самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация — рекомендуем москвичам, особенно из групп риска — пожилым людям и имеющим хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообшается, что в столице есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией, в городе свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19.