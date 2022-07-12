Брюссель, 12 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Новый кредит в размере €1 млрд для киевского режима по программе экстренной макрофинансовой помощи утвердил Совет Евросоюза на уровне министров по экономике и финансам. Об этом 12 июля сообщил журналистам первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях заседания совета.

Украина и ЕС

«Министры только что одобрили кредит в €1 млрд для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Заявил, что западные страны являются прямыми соучастниками военных преступлений киевского режима после того, как вооружённые украинские формирования начали нанесение ударов по территории региона произведённым на Западе оружием.