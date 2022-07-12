12 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы ВГА Каховского района Владимира Леонтьева о том, что приказ о нанесении киевскими боевиками удара из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Мирослава Романенко, , 14:42 — REGNUM Приказ о нанесении киевскими боевиками удара из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новой Каховке Херсонской области отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 12 июля заявил глава администрации региона Владимир Леонтьев.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Леонтьев напомнил о том, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о начале освобождения «временно оккупированных территорий».

«Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше», — подытожил он.

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Информацию об ударе по населенному пункту Новая Каховка по приказу Владимира Зеленского обсудили в мессенджере Telegram.

«Зеленского под суд! Он убийца и военный преступник», — написала Людмила.

«Украину давит жаба, что Херсонская область не пострадала, не разрушены дома, не погибли люди! Не могли успокоиться, пока не ударили! Да будьте вы прокляты, бандеровцы, до седьмого колена!!!» — не выдержала Валентина П.

«Нацистам мирная жизнь Херсонской области как кость в горле, хотят чтобы было как в Мариуполе», — пишет Лена Ч.

«Такими поступками, убивая свой народ, Зеленский сделает всё, чтобы народ повернулся против него и этой поганой власти. Ненависть людей жестока», — отметила Ирина.

«Как быстро Салорейх (так в социальных сетях называют нынешний киевский режим — М. Р.) вычеркивает народ из состава Украины», — отреагировала Света С.

«Украинцы намеренно убивают украинцев», — добавил Сергей М.

«Вот такие украинские «освободители», — написала Svetlana.

«Зеленский делает всё, чтобы его ненавидели и эти территории вошли в состав России», — считает Дмитрий М.

«Агония Салорейха…» — добавил AeroG.

«УГИЛ в своём репертуаре — бьют по гражданским. Причем по своим же украинцам…» — отметил один из участников обсуждения.

«Украина — страна-террорист. А спонсор терроризма — США и Англия», — прокомментировал Serghei.

«А чего там Европа говорит? Осуждает? Или это другое?» — поинтересовалась Елена.

«Украины для нас больше нет. Это куча террористов-нацистов. И не более», — отреагировала Кристина

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда уже?.. Хотя бы по Банковой… Но лучше по пятиугольному в Вашингтоне…» — не выдержал Сергей Л.

«Сволочи! Это же ни в чем не повинные люди. Это так они заботятся о своем народе», — написала Елена.

«Нас в Донбассе они убивают девятый год, для них мы — сепаратисты. Но Новая Каховка до недавнего времени была их городом. Как они могут стрелять по своим же гражданам? Ничего святого в них нет… уже давно… Одним словом, фашисты!» — отреагировала Марина.

«Это сволочи так попрощались. Как могут нагадят напоследок, это всё, на что способны», — добавила Karina R.

«Звериный оскал существ. Только гнать их до границы с Польшей», — призвал «Мир».

«Украинцы, вы ещё хотите жить с этими нелюдями в одном террористическом государстве под названием «Украина»?» — спросил «Товарищ Майор»

Нацист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очередное подтверждение, что никаких переговоров и никакой Минск-3 подписывать нельзя. Единственное, о чем можно проводить переговоры, это об условиях капитуляции. Ни в коем случае нельзя оставлять пробританский/проамериканский режим в Киеве. Этим марионеткам плевать на народ, их ценность в офшорах и недвижимости на Западе», — написал Андрей.

«Сколько можно это терпеть?» — задался вопросом Iurii.

«Украинские власти делают всё, чтобы даже у сомневающихся открылись глаза. Это ли не фашизм?» — отметила Ирина.

«Никогда их не считали и не считают своими гражданами, «оккупированные Украиной территории» не фигура речи, а реальность», — подытожила Helena K.

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