Москва, , 12:09 — REGNUM Арбитраж Москвы разместил в базе суда претензии ЗАО «Техпромимпорт», которое требует с Министерства обороны России более 317 млн рублей. Заявление пока не распределено судье и дата первого слушания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявление обнародовано в базе 11 июля 2022 года. Сумма иска — 317 916 481,97 рубля. Детали ещё не известны.

Компания-истец работает в сфере производства автомобилей специального назначения с 2004 года.

Помимо этого, 11 июля претензии к ведомству поступили от АО ."Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана». Сумма иска составляет 10 049 235,98 рубля. Третьим лицом в деле, иск по которому ещё не принят к производству, выступает Черемушкинский ОСП ГУФССП России по Москве.