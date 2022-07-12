Иркутск, , 11:53 — REGNUM В Иркутской области органами дознания по фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело, по девяти установлены виновные лица, проводится дознание, сообщает 12 июля территориальное ГУ МЧС РФ.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Также известно, что дознаватели МЧС России успешно завершили дознание по четырем уголовным делам, которые затем направили в суд. Это уголовные дела по лесным пожарам, произошедшим в Тайшетском участковом лесничестве, в Икейском участковом лесничестве Тулунского района, в Замзорском участковом лесничестве Нижнеудинского района и на территории Боханского лесничества.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 13 муниципальных образований северных районов Иркутской области, в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах на территории Прибайкальского национального парка в границах Ольхонского района, на территории Хомутовского муниципального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкалье за первое полугодие 2022 года в регионе выявлено 20 криминальных деяний, связанных с лесными пожарами (за 6 месяцев 2021 года — 6).

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