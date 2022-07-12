Иркутск, 12 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Иркутской области органами дознания по фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело, по девяти установлены виновные лица, проводится дознание, сообщает 12 июля территориальное ГУ МЧС РФ.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Также известно, что дознаватели МЧС России успешно завершили дознание по четырем уголовным делам, которые затем направили в суд. Это уголовные дела по лесным пожарам, произошедшим в Тайшетском участковом лесничестве, в Икейском участковом лесничестве Тулунского района, в Замзорском участковом лесничестве Нижнеудинского района и на территории Боханского лесничества.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 13 муниципальных образований северных районов Иркутской области, в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах на территории Прибайкальского национального парка в границах Ольхонского района, на территории Хомутовского муниципального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкалье за первое полугодие 2022 года в регионе выявлено 20 криминальных деяний, связанных с лесными пожарами (за 6 месяцев 2021 года — 6).

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