Москва, 12 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, попытки возложить ответственность за это на Россию абсолютно неприемлемы. Об этом 12 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной», — сказала Захарова.

Она отметила, что такая конфронтация означает прямой вооружённый конфликт ядерных держав.

По её словам, такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией.

Захарова подчеркнула, что пропагандистские попытки исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, абсолютно неприемлемы, как и попытки выставить Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием.