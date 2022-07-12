Москва, , 15:11 — REGNUM Гринатом совместно с Sitronics Group создадут программные комплексы для Северного морского пути, которые обеспечат работу пяти из девяти функциональных подсистем. Об этом сообщает пресс-служба Гринатома.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

Разрабатываемые комплексы будут направлены на обеспечение работы цифровых сервисов управления мореплаванием, обеспечения безопасности мореплавания, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения и мониторинга экологической обстановки.

Программные комплексы Sitronics Group будут интегрированы с остальными функциональными программами на единой технологической платформе, создаваемой АО «Гринатом». Планируется, что платформа обеспечит единую работу всех элементов Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути в единой защищенной аппаратно-программной среде.

«Программные комплексы, отвечающие за функционирование цифровых сервисов ЕПЦС СМП, — это своего рода основа всего проекта. Всего предусмотрено 45 сервисов, разделенных на 9 подсистем. Все сервисы будут взаимосвязаны. Более того, система создается как основа цифровой экосистемы, то есть в ней заложены принципы открытого доступа, при котором в рамках ЕПЦС СМП могут быть регламентно опубликованы новые создаваемые любыми разработчиками цифровые сервисы, развивающие и дополняющие базовые. Все это позволит обеспечить высокий темп цифровизации Арктики, которой занимается Росатом», — отметил Виталий Биттер, директор центра «Дирекция «Цифровая Арктика».

Отмечается, что программное обеспечение будет полностью российской разработкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полномочия по организации судоходства на Северном морском пути (СМП) переданы Росатому. Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, 28 июня подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что закон повысить эффективность организации судоходства по СМП.

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