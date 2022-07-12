Конаково, Тверская область, , 11:51 — REGNUM Несовершеннолетний житель Тверской области предстанет перед судом по обвинению в избиении своего сверстника. Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Детская драка Иван Шилов © ИА REGNUM

Несовершеннолетний обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее за собой потерю органа.

По данным следствия, 26 мая 2022 года на улице в городе Конаково обвиняемый нанёс потерпевшему не менее одного удара по лицу. Когда мальчик от удара упал на землю, подросток ударил его ногой в живот. Пострадавший был госпитализирован, ему была сделана операция по удалению органа брюшной полости.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело готовится к передаче в суд.