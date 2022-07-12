Конаково, Тверская область, 12 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Несовершеннолетний житель Тверской области предстанет перед судом по обвинению в избиении своего сверстника. Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

Несовершеннолетний обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее за собой потерю органа.

По данным следствия, 26 мая 2022 года на улице в городе Конаково обвиняемый нанёс потерпевшему не менее одного удара по лицу. Когда мальчик от удара упал на землю, подросток ударил его ногой в живот. Пострадавший был госпитализирован, ему была сделана операция по удалению органа брюшной полости.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело готовится к передаче в суд.