Минск, 12 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Некоторые союзники Белоруссии и России по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ заняли выжидательную позицию. Об этом в ходе церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он указал на то, что давление со стороны западных стран на республику не только в военно-политической, но и в других сферах, прежде всего в экономической и информационной, только нарастает. По словам белорусского лидера, предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Белоруссия и Россия.

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«Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Белоруссии не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что организации ОДКБ и ЕАЭС с самого начала носили неживой, виртуальный характер. По его словам, заявление о том, что эти организации умерли, не совсем корректно. Он пояснил, что на самом деле эти организации имели в основном виртуальный характер и «были нужны его членам для того, чтобы максимально использовать потенциал России в своих интересах, ничего не давая взамен».