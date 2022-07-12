Благовещенск, , 12:01 — REGNUM Волну, которая идёт по реке Амур после сильных дождей, в Благовещенске ждут 16–18 июля. Ожидается, что её уровень в эти дни поднимется выше поймы, до 550-630 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Паводок 75.mchs.gov.ru

Читайте также: Паводком отрезало от мира село в Приамурье

За сутки вода в Амуре у столицы области поднялась на 49 см до отметки в 293 см. В верхней части реки уровень воды выше нормы на 1,5-4,7 метра, около Благовещенска — на 0,7 метра. Такая паводковая обстановка прогнозировалась, угрозы подтопления жилых домов нет.

Понижается уровень воды возле села Игнашино, повысился на 5 см за сутки у села Джалинда.

«При прохождении паводка возможно подтопление пяти участков автодорог в трех муниципальных образованиях: Магдагачинском, Шимановском и Благовещенском районах», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля из-за перелива стал невозможен проезд на автомобилях в село Игнашино Сковородинского района Амурской области. Дорога затоплена на участке протяжённостью 350 метров.