Калуга, 12 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Жители 145 населённых пунктов Калужской области остались без света из-за мощного штормового фронта, который прошёл через территорию региона вечером 11 июля. Об этом сообщил в социальной сети губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото ТГ-канала Владислава Шапши В 18 населенных пунктах энергетики продолжают работать

«Много сообщений о поваленных деревьях. К сожалению, есть пострадавшие. К утру в большинстве населённых пунктов электроснабжение восстановлено. В 18 населенных пунктах энергетики продолжают работать. Контролирую работу регионального штаба по устранению последствий урагана. Неустойчивая погода сохраняется. Дорогие друзья! Будьте внимательны и осторожны», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган, пронесшийся над Калугой вечером 11 июля, нанёс существенный ущерб областному центру и его окрестностям. Во время урагана с проливным дождём и грозой пострадали две женщины. У одной калужанки — перелом ноги, у второй — ушиб головы. На улице Воронина забор упал на две машины, в одной из которых находился инвалид-колясочник, его вытащили очевидцы происшествия.