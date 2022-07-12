Сеул, 12 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа пострадавших от жары. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные государственного противопожарного управления.

Pixabay.com Жара

Согласно опубликованным данным, с 20 мая по 10 июля в стране было зарегистрировано 508 сообщений о случаях недомогания, вызванных жарой. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в четыре раза.

Число людей, которые были доставлены в больницу службами экстренного реагирования, увеличилось в четыре раза и составило 451.

В большинстве случаев у госпитализированных было диагностировано тепловое истощение (289 случаев). Далее следуют тепловые судороги (79 случаев), тепловой удар (78 случаев) и обморок.

Ранняя жара привела к тому, что с 20 мая по 10 июля от перегрева скончались шесть человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.