Москва, , 11:47 — REGNUM У инвесторов есть все основания опасаться дальнейшего падения курса биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Криптовалюта ИА REGNUM

«Но говорить о панике среди инвесторов преждевременно, поскольку есть прецеденты ещё более сильного падения курса, чем в настоящее время. Например, на 80% в 2018 году, — призвала не забывать экономист. — Биткоин — рисковый актив, и создавался он как средство защиты от инфляции. Но стать действенным средством защиты ему мешают несколько факторов. И первый из них — высокая волатильность курса, что не позволяет относиться к биткоину, как, например, к золоту в качестве инструмента сохранения капитала. Высокая волатильность во многом является следствием того, что рынок криптовалют не является массовым. А стать массовым ему мешает недоверие инвесторов».

Мамедова подчеркнула, что в условиях мягкой монетарной политики рисковые активы выглядят наиболее привлекательно.

«Но сегодня мы наблюдаем ужесточение монетарной политики в США, Канаде, Австралии, где уже выросла базовая ставка. На очереди страны Европы. Такой расклад не позволяет давать оптимистичный прогноз для криптовалюты в краткосрочном периоде», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о гибели почти 90% всех криптопроектов.

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