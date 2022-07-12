Судак, Крым, 12 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Все подозреваемые в избиении российского военного в Судаке за одежду с буквой Z, ставшей символом спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, задержаны. Об этом 12 июля написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

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«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны», — уточнил в своём сообщении советник главы региона по информационной политике.

Кроме этого, Крючков уточнил, что в настоящий момент с задержанными лицами работают правоохранители.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Крючков сообщил, что трое неизвестных избили военного контрактника ВС РФ из-за символа Z на одежде, после чего он обратился в полицию.