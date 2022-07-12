Томск, 12 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. 21 заразившийся госпитализирован в стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 802.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 282 человека, в том числе 25 за сутки. Жертвами коронавируса стали 862 пациента.