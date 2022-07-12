Москва, 12 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Минтранс РФ не намерен увеличить предельно разрешимый для перевозки в самолётах вес животных до 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Домашнее животное

«Выработка дополнительных рекомендаций для авиакомпаний в части установления более гибкого подхода к весу перевозимых в салонах самолетов животных не требуется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что перевозка животных регламентируется Федеральными авиационными правилами, и унификация в данном вопросе «приведёт к неоправданному и избыточному регулированию».