Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Убийство психиатра Инг-Мари Визельгрен на полях политической недели в Висбю «потрясло всех нас». Об этом премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила в письменном заявлении для новостной службы TT от 11 июля.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон U.S. Department of State

Комментарии Андерссон связаны с тем, что 11 июля убийство было переквалифицировано в теракт.

«Очевидно, что мы должны делать больше для укрепления безопасности», — написала Андерссон, не уточняя, касается ли это Альмедалена или чего-то еще.

Напомним, что политическая неделя Альмедален 2022 года была омрачена убийством Инг-Мари Визельгрен, которая в течение десятилетий работала на переднем крае психиатрии и поднимала в научной среде вопросы, которые ранее были стигматизированы.

По версии Прокуратуры Швеции, у подозреваемого, который уже признался в убийстве, было явное намерение расправится с ученым, и речь не идет о случайном нападении.

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