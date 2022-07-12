Москва, 12 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ дал поручение и. о. руководителя СУ по Алтайскому краю Колесниченко И. В. представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка на веревочной трассе в Барнауле, сообщает 12 июля сайт СКР.

ako.ru Веревочный парк

По данным следствия, днем 10 июля 2022 года в веревочном парке «Джунгли» 13-летний мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю и получил множественные травмы. Малолетний ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

Известно, что аттракцион принадлежит одному из индивидуальных предпринимателей. По факту травмирования ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно была организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Читайте также: В одном из верёвочных парков Барнаула покалечился ребёнок