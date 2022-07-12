Таганрог, Ростовская область, 12 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. На берегу Таганрогского залива в Ростовской области пограничники задержали браконьера с уловом на 2,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ФСБ России 12 июля.

Ru.torange.biz Рыба

Рыбалкой гражданин РФ занимался на южной окраине Таганрога на маломерном судне, где была обнаружена рыба ценных пород. В ходе досмотра была обнаружена тарань, сельдь и рыбец, а также судак и стерлядь. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче водных биоресурсов.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.