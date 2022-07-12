Махачкала, 12 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко познакомилась с проектом Всероссийского детского центра «Дагестан» на побережье Каспийского моря. Она с одобрением отозвалась о проекте, назвав его перспективным и направленным на развитие всего Каспийского побережья.

AnastassiyaL Берег Каспия

«Мне очень понравился проект детского центра на берегу Каспийского моря. <…> Созданы все условия для отдыха и реабилитации детей. Это первый этап. За ним следует развитие побережья Каспия как современного курорта — это совершенно новая история», — приводит слова Валентины Матвиенко пресс-служба главы Дагестана.

Напомним, согласно проекту, детский центр на Каспии разместится на площади 126 гектаров. В нем будут созданы условия для отдыха, обучения, реабилитации более 1200 детей одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко находится с рабочей поездкой в Дагестане. Целью её поездки является проверка реализации постановления правительства России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам дней Дагестана в верхней палате российского парламента.