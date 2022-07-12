Магадан, , 11:42 — REGNUM В Магадане пойдёт под суд 31-летний местный житель, которого обвиняют в организации наркопритона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Колымы.

Нет наркотикам Иван Шилов, ИА REGNUM

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Летом 2021 года фигурант приглашал в свою квартиру в пятиэтажном доме, где они незаконно употребляли наркотики. Позже он продал квартиру и поменял место жительство. Полиция его личность установила.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Иркутской области пресечена деятельность более десяти притонов.