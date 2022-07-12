Стокгольм, 12 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Лидер партии «Умеренные» Ульф Кристерссон хочет, чтобы политика и культура в Швеции были друг от друга «на расстоянии вытянутой руки». Об этом он рассказал в интервью газете DN от 12 июля.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

В то же время политики должны понимать важность культуры, считает Кристерссон. На вопрос, какую политику в отношении культурного наследия хотят проводить «Умеренные», он ответил, что партия должна «развивать и делать доступной нашу собственную историю».

Лидер оппозиции также отметил, что политика и культура связана, поскольку все партии хотят высветить в Швеции то, что имеет отношения к их политической ориентации. Однако он тут же добавил, что культура и политика все же разные вещи.

Кристерссон выбрал Великобританию в качестве образца для подражания.

«Ни одна страна не безупречна, но у них есть какая-то впечатляющая способность сочетать превосходство и доступность», — сказал лидер оппозиции.