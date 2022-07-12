Стокгольм, 12 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Обвинения, предъявленные 32-летнему Теодору Энгстрёму, находящегося под стражей по подозрению в убийстве Инг-Мари Визельгрен на полях политической недели в Висбю, были изменены. Теперь ему вменяется осуществление террористического акта посредством убийства. Об этом говорится в сообщении прокуратуры от 11 июля, передает телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Журналисты пишут, что ходом расследования теперь руководят не обычные полицейские, а спецслужбисты из Службы безопасности Швеции (аналог российской ФСБ).

«Появилась информация, которая привела к новым подозрениям. О какой именно информации идет речь, можно сказать, что как раз по ней в настоящее время ведется более пристальное расследование в рамках уже начатого предварительного расследования, и мы не можем вдаваться в подробности», — заявила журналистам пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Габриэль Вернштедт.

32-летний подозреваемый уже признался в содеянном.