Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 12 июля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки коронавирус в Петербурге унёс жизни семи больных. Это на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки.

Излечились от COVID-19 за прошедшие сутки 348 человек. После резкого сокращения в выходные этот показатель вновь возрос. Прирост составил 305 пациентов.

За всё время пандемии (с марта 2020 года) в Северной столице зафиксировали 1 539 650 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида за это время 34 214 пациентов, а выздоровели 1 502 473 человека.

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