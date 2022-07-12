Минск, , 11:40 — REGNUM Белорусские военные должны сделать всё, чтобы не произошло новой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава республики, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам белорусского лидера, военные республики пользуются у её народа большой поддержкой и доверием, так как простые люди верят, что офицеры страны сделают всё возможное для её защиты.

«И у нас нет права их подвести. Я хочу, чтобы вы были достойны этого доверия. Еще раз поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и успехов в этом святом деле служения Отечеству. Мы — люди военные, нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в данный момент Североатлантический альянс (НАТО) под предлогом усиления защиты Европы и «оборонительных» учений создаёт бронированный кулак, готовящийся явно не для защиты.