Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Рэпер 50 Cent (Кёртис Джексон) исполнит главную роль в фильме ужасов Skill House режиссёра Джоша Столберга. Об этом сообщил Deadline.

50 Cent Alex Const

В актёрский состав также вошли популярный TikTok-блогер Брайс Холл, боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, актёры Леа Пайпс, МакКэрри МакКосленд, Иван Люн и другие. По данным издания, Skill House задуман как один фильм из франшизы.

Добавим, что Skill House исследует TikTok и другие социальные сети, их влияние на современную жизнь, а также то, на что новички в этой сфере готовы пойти ради славы. Часть съёмок пройдёт в «коллаборационном доме» TikTok, известном как Sway House.

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