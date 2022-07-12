Париж, , 11:38 — REGNUM Глава Nestlé France Кристоф Корню приносит свои «извинения» семьям детей, погибших после потребления замороженной пиццы Buitoni, и объявляет о создании «фонда поддержки пострадавших», сообщает France info.

Эмблема Nestle Mark Morgan

«Сегодня я хочу выразить глубочайшее сочувствие и извинения. Я не могу назвать дату окончания расследования, но обязуюсь дать все ответы, как только мы узнаем больше», — заявил Кристоф Корню.

«Мы решили создать фонд поддержки жертв», — объявляет Кристоф Корню, не раскрывая сумму, которую он на это потратит.

Предполагается, что пицца из ассортимента Fraîch’Up компании Buitoni стала причиной смерти двух детей, зараженных бактериями кишечной палочки. Начато судебное расследование, в частности, по фактам неумышленного убийства человека, неумышленного телесного повреждения 14 человек, реализации на рынке продукции, опасной для здоровья и создающей опасность для окружающих.