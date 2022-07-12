Стокгольм, 12 июля 2022, 11:44 — REGNUM Как оказалось, недавно опубликованное письмо министра иностранных дел Швеции Анн Линде генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу означает, что скандинавская страна готова развернуть вооруженные силы для «всех миссий Североатлантического альянса» и «признает решающую роль ядерного оружия». О том, что это может означать на практике, 11 июля в эфире телеканала SVT поведал директор Международного института стратегических исследований Уильям Альберке.

Стокгольм. Швеция
Стокгольм. Швеция

«Например, шведской воздушным силам будет предложено участвовать в ежегодных учениях НАТО Steadfast Noon, которые имеют отношение к проведению операций с применением ядерного оружия», объяснил Альберке.

Альберке, который внимательно ознакомился с письмом Линде от 5 июля отметил, что, по сути, это согласие на неограниченное сотрудничество.

«Например, с помощью обычной воздушной тактики, по-английски она называется SNOWCAT, можно сопровождать реальные боевые самолеты, которые несут на борту имитационное ядерное оружие или, если мы уже говорим про реальные боестолкновения, настоящим ядерным оружием», сказал ученый.

Читайте ранее в этом сюжете: Швеция признала доктрину НАТО в вопросе «решающей роли» ядерного оружия