Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Как оказалось, недавно опубликованное письмо министра иностранных дел Швеции Анн Линде генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу означает, что скандинавская страна готова развернуть вооруженные силы для «всех миссий Североатлантического альянса» и «признает решающую роль ядерного оружия». О том, что это может означать на практике, 11 июля в эфире телеканала SVT поведал директор Международного института стратегических исследований Уильям Альберке.

Стокгольм. Швеция

«Например, шведской воздушным силам будет предложено участвовать в ежегодных учениях НАТО Steadfast Noon, которые имеют отношение к проведению операций с применением ядерного оружия», — объяснил Альберке.

Альберке, который внимательно ознакомился с письмом Линде от 5 июля отметил, что, по сути, это согласие на неограниченное сотрудничество.

«Например, с помощью обычной воздушной тактики, по-английски она называется SNOWCAT, можно сопровождать реальные боевые самолеты, которые несут на борту имитационное ядерное оружие или, если мы уже говорим про реальные боестолкновения, настоящим ядерным оружием», — сказал ученый.

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