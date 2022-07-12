Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Расположенный в Екатеринбурге «Ельцин-центр» и подобные ему учреждения необходимы России. Об этом телеведущий Владимир Соловьёв заявил в ходе выпуска программы «Полный контакт».

Ельцин-Центр Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам телеведущего, «Ельцин-центр» необходим как здание, но при одном условии. В нём должны говорить только правду, подчеркнул Соловьёв.

«И 12 июня, когда мы отмечаем День России, надо говорить, что в этот день произошло. Да, Россия заслужила своего дня. Но, простите, когда мы говорим, что день, когда Станкевич и сотоварищи проголосовали за суверенитет. Россия стала суверенной от кого?» — заключил телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ельцин-центр» неоднократно становился центральной темой передачи Соловьёва. Телеведущий даже предлагал «скинуться на бульдозер», чтобы снести здание.