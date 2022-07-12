Стокгольм, , 11:43 — REGNUM 11 июля было обнародовано письмо министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которое 5 июля она направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу по случаю вступления в альянс. Как оказалось, Стокгольм полностью принимает положение НАТО о роли ядерного оружия, передает телеканал SVT.

Финляндия и Швеция Nato.int

«Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, включая решающую роль, которую играет ядерное оружие», — говориться в письме.

Новость заключается в том, что при вступлении в НАТО Стокгольм выдвинул два условия или, скорее, две оговорки — никаких постоянных баз альянса на шведской территории и никакого ядерного оружия. Более того, внешнеполитическая линия Швеции сосредоточилась на том, что высшие политические руководители публично пообещали, что и дальше будут способствовать делу ядерного разоружения в мире.

Напомним, что в настоящее время Швеция и Финляндия имеют статус приглашенных членов.