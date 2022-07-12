Октябрьский район, 12 июля 2022, 11:56 — REGNUM Похороны погибшего в ходе спецоперации в защиту Донбасса Ивана Цевуна состоялись в Октябрьском районе Амурской области. Торжественное прощание с ним организовало Российское военно-историческое общество, сообщил 12 июля в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.
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Он также рассказал, что Иван Цевун родился в селе Смелое. Мемориальную доску с его именем установят в селе Короли, где он окончил школу. Василий Орлов подчеркнул, что в Амурской области чтят память всех бойцов, принимавших участие в специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Благовещенск вернулись сотрудники управления Росгвардии по Амурской области, участвовавшие в спецоперации России в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик. Встречали бойцов в торжественной обстановке.