Чемальский район, Алтай, 12 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Чемальском районе Республики Алтай правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал малолетний пешеход. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД Республики Алтай ДТП в селе Чемал. Республика Алтай

По данным ведомства, инцидент произошёл днём 11 июля в селе Чемал. 45-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулём автомобиля Лада Гранта сбил 11-летнюю девочку, внезапно выбежавшую на дорогу.

«В результате ДТП ребенок с ушибами и ссадинами доставлен в Чемальскую районную больницу, однако госпитализация ей не потребовалась», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка. Инспекторы также обратились к родителям с просьбой объяснить детям, как правильно переходить дорогу.