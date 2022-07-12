Спасск-Дальний, Приморский край, , 11:32 — REGNUM В Спасском районе передано в суд уголовное дело по факту убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ пр краю.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, которая обвиняется убийстве.

В первый день 2022 года фигурантка в квартире дома на жд. ст. Свиягино, готовила ужин, при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Между ней и ее сожителем возникла ссора из-за агрессивной шутки со стороны мужчины. Во время конфликта обвиняемая ударила его ножом в область грудной клетки потерпевшего. От полученного ранения пострадавший скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ельце (Липецкая область) возбуждено уголовное дело об убийстве 17-летней девушки.