12 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Максим Исаев, , 14:51 — REGNUM Лидеры ЕС готовятся к кризису поставок газа, из-за которого встать могут целые секторы экономики союза: опасения руководства европейского блока связаны с тем, что «Северный поток» — крупный трубопровод, по которому российский газ поступает в Европу, — возможно, будет перекрыт навсегда. Сценарий, при котором богатые европейские страны должны будут нормировать потребление энергии и отключить основные отрасли промышленности, стал реальнее в понедельник, 11 июля, когда поток природного газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» упал до нуля, пишут Америка Эрнандес и Виктор Джек в статье, вышедшей 11 июля в европейской версии издания Politico.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Нынешняя остановка работы трубопровода носит плановый характер. Она должна продлиться десять дней, однако аналитики и официальные лица опасаются, что российский Газпром, который уже отключил подачу газа в 12 стран ЕС или ограничил ее, может решить не возобновлять работу газопровода «Северный поток» после завершения техобслуживания. Такой шаг приведет к дальнейшему кризису в таких странах, как Германия.

Все взоры пока прикованы к «Северному потоку». Некоторые аналитики утверждают, что Россия вряд ли снова откроет трубопровод и найдет предлоги, чтобы не возобновлять его работу после 10-дневной остановки на техническое обслуживание. По словам старшего научного сотрудника вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир Александра Габуева, подобный сценарий «вполне вероятен», поскольку отключение газа является ключевым инструментом в арсенале президента России Владимира Путина по вбиванию клина между странами Европы по вопросу Украины в преддверии зимы, когда будут ощущаться самые тяжелые последствия нехватки газа.

«Очевидно, что газ — это карта в руках Кремля», — сказал Габуев

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выразил схожие опасения 10 июля, заявив, что полное прекращение поставок российского газа в Европу является «наиболее вероятным вариантом» и что странам необходимо «на данный момент привести себя в порядок».

20 июля официальные лица ЕС в Брюсселе опубликуют план подготовки к зиме, в рамках которого будет сделана попытка обеспечить страны достаточным количеством газа, чтобы пережить зиму. Но детали плана пока туманны.

«Ситуация явно серьезная, и мы должны быть должным образом готовы к любым неожиданностям», — заявил 11 июля представитель Еврокомиссии.

Другие рассматриваемые варианты включают спасение энергетических компаний, получение государством контроля над электростанциями и нормирование газа для промышленности.

Состояние тревоги в Париже и Берлине сильно отличается от того более оптимистичного настроения, которое наблюдалось в Брюсселе три месяца назад, когда высокопоставленные чиновники объявили о скоординированном отказе от российского газа и о цели снизить зависимость на две трети в этом году.

«Это непросто, но выполнимо», — сказал тогда исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс

Франс Тиммерманс PES Group Committee of the Regions

ЕС уже не достиг этой высокой цели — к 16 июня он уже импортировал больше российского газа, чем было заложено в годовом бюджете. Это даже с учетом того, что Москва прекращает поставки в одни страны ЕС и сокращает поставки в другие.

На данный момент европейские газовые трейдеры «затаили дыхание», пока «Северный поток» отключается для ежегодного техобслуживания.

В понедельник, 11 июля, ЕС на короткое время захлестнула паника, когда итальянская Eni заявила, что ее поставки от Газпрома упали с 32 млн кубометров в день до 21 млн. Но сокращение поставок было связано с остановкой «Северного потока», а не с дополнительным сокращением российских потоков по другим трубопроводам, пересекающим Украину, или по ветке «Турецкого потока», проходящей через Болгарию, как некоторые опасались. Тем не менее в предыдущие годы Россия компенсировала сокращение поставок во время технического обслуживания «Северного потока», направляя больше газа по другим маршрутам. В этом году этого не произошло — по крайней мере, пока.

На фоне медленного продвижения спецоперации на Украине Россия уже использует поставки энергоносителей в качестве козыря, чтобы попытаться разрушить единство Запада и добиться отмены санкций против Москвы.

В пятницу, 8 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков упомянул о возможности «наращивания» объемов газа по «Северному потоку» с 21 июля, но только в том случае, если Канада разрешит вернуть газовую турбину, имеющую решающее значение для работы «Северного потока», которая в настоящее время находится на ремонте в Монреале.

В электронном письме POLITICO министерство природных ресурсов Канады подтвердило, что страна предоставит в общей сложности шесть турбин для «Северного потока» в рамках разового исключения из санкций. В Берлине и Вашингтоне эти новости восприняли с оптимизмом, но Киев пришел в ярость после того, как в частном порядке убедил Оттаву не возвращать оборудование.

«Решение об исключении из санкций будет воспринято в Москве исключительно как проявление слабости», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. — Не может быть никаких сомнений, что Россия постарается не просто максимально ограничить, а полностью перекрыть подачу газа в Европу в самый острый момент. Вот к чему нужно готовиться сейчас, вот к чему сейчас провоцируют».

Если Москва не перезапустит «Северный поток», у ЕС будет не так много возможностей получить газ из альтернативных источников. Так, в этом году объемы поставляемого по морю сжиженного природного газа, поступающего в ЕС в основном из США, достигли рекордного уровня. Однако из-за произошедшего в июне взрыва и аварии на ключевом экспортном объекте в Техасе планы блока по переходу на американские источники сорвались, по крайней мере, до конца этого года.

Нарастить объемы добычи предложили и государства Персидского залива, но эти предложения сопряжены с политическими условиями, как, например, в случае с требованием Омана о безвизовом въезде в ЕС для своих граждан. По словам главы отдела газовой аналитики в компании ICIS Тома Марцека Мансера, ЕС по большей части достиг пределов того, откуда он может получать поставки газа.

Поставки газа из соседних регионов, таких как Азербайджан и Норвегия, увеличились, и в этом месяце Осло одобрил увеличение добычи для поддержки экспорта. Но норвежское правительство предупредило, что «компании на норвежском шельфе сегодня добывают на максимальном уровне или очень близко к нему».

Нидерланды объявили, что уже в этом году им удалось сократить потребление энергии на треть, что потенциально позволяет перенаправить часть дополнительного газа соседям. Но министр климата Нидерландов Роб Джеттен предупредил, что наращивание добычи на сейсмоопасном Гронингенском месторождении, крупнейшем в Европе, для спасения положения будет «последним средством»

Министр климата Нидерландов Роб Джеттен (сс)Martijn Beekman /D66

Как отметил директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в начале года, «либо правительствам, либо коммунальным предприятиям придется нормировать себя — урезать энергию потребителям — или мы делаем это сами, нажимая кнопку энергоэффективности».

Согласно анализу аналитического центра Bruegel, если Россия перекроет все поставки газа, странам ЕС в течение следующих десяти месяцев необходимо будет сократить спрос на 15%. В странах Прибалтики и Финляндии правительствам, возможно, придется сократить расходы до 54%.

По мере того как настроение ухудшается, власти и руководители предприятий публично призывают к нормированию потребления, что было бы немыслимо всего несколько месяцев назад. Во Франции руководители трех крупнейших энергетических компаний страны в совместной статье призвали людей экономить энергию.

Голландские политики для борьбы с кризисом призвали граждан принимать душ быстрее, а также экономить на отоплении. Местные власти в Германии прибегают к мерам, включая выключение уличных фонарей и снижение температуры в открытых бассейнах, после того как в прошлом месяце в стране был активирован второй уровень чрезвычайного положения.

И в то время как законодатели ЕС приветствуют прогресс в новом постановлении об обязательной поставке газа, согласно которому хранилища должны быть заполнены до 80% к ноябрю, участники переговоров по-прежнему ожесточенно спорят о том, кто платит за газ и кто получает приоритетный доступ в случае чрезвычайной ситуации. По последним данным, текущие уровни хранения составляют 61,6%.

Когда хранилище блока будет заполнено, оно может вместить примерно пятую часть своего годового потребления, но объекты не предназначены для того, чтобы из них забирали весь газ. Кроме того, они неравномерно распределены по континенту, что делает равный доступ во время кризиса далеко не гарантированным.

На сегодняшний день по крайней мере десять стран ЕС активировали первый этап своих планов «раннего предупреждения» действий в чрезвычайных ситуациях, подготовить которые Брюссель требует от членов с 2017 года.

Германия, сильно зависящая от российского газа, является единственной страной, которая запустила второй этап. Запуск третьего этапа позволит Берлину вмешаться в рынок и стать национальным координатором энергоснабжения, определяя, какие секторы будут отключены в первую очередь

Газопровод Nord-stream.com

По словам Симоны Тальяпьетры, старшего аналитика по энергетике в аналитическом центре Bruegel, в таком сценарии политики, скорее всего, начнут с отключения второстепенных секторов, таких как автомобильный сектор, затем будут отрезаны другие отрасли, социальные услуги и, наконец, отопление жилых помещений.

В понедельник Германия и Чехия обязались «объединиться для обеспечения оперативного сотрудничества и координации в случае полного прекращения поставок газа, которое может произойти в ближайшие недели». Но многие опасаются сценария, когда «каждое государство будет само за себя». При нем страны будут удерживать газ в пределах своих границ. Вот почему Европейская комиссия призывает страны заключать добровольные трансграничные «соглашения солидарности» для обмена газом в случае необходимости.

На данный момент заключено только шесть таких соглашений, и «проблема в том, что они могут быть недостаточно надежными», — подчеркнула Тальяпьетра, поскольку у этих двусторонних соглашений нет механизма обеспечения их соблюдения.