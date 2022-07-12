Стокгольм, , 11:33 — REGNUM 12 июля сотни тысяч молодых жителей Швеции, поступающих в высшие учебные заведения, получают заветное письмо — о прохождении или непрохождении на ту или иную программу. Но количество абитуриентов уменьшилось — число заявок в 2022 году сократилось на 10% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил телеканал SVT.

Студенты Алексей Колчин, ИА REGNUM

«Мы связываем это прежде всего со смягчением ограничений, имеющих отношение к пандемии», — Андреас Сандберг, работающий руководителем одного из отделов Совета университетов и колледжей.

В 2021 году в Швеции было подано рекордное количество заявок на получение высшего образования, почти 420 000 человек. В этом году соответствующий показатель составляет чуть более 375 тысяч человек.

В свою очередь Андреас Сандберг объяснил, что на рынке труда появились новые вакансии. Это значит, что молодежь идет на работу, а не в высшие учебные заведения.