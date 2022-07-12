Минск, , 11:31 — REGNUM В данный момент Североатлантический альянс (НАТО) под предлогом усиления защиты Европы и «оборонительных» учений создаёт бронированный кулак, готовящийся явно не для защиты. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава республики, его слова приводит агентство «БелТА».

Александр Лукашенко President.gov.by

Как отметил белорусский лидер, он уверен в том, что выпускники военных вузов Белоруссии внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и потому хорошо понимают то, что происходит на западных границах республики.

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода «оборонительных» учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты», — сказал он, уточнив, что военные страны наблюдают за этим.

«Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юге Белоруссии начались командно-штабные учения с участием территориальных войск Жлобинского района Гомельской области.