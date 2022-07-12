Москва, , 11:31 — REGNUM Наступление рецессии в еврозоне переформатирует экономические отношения Европейского союза и России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наступление рецессии в условиях сохранения санкционного давления, вероятно, переформатирует текущую траекторию экономического взаимодействия ЕС — Россия, — предположил он. — Во многом наступление рецессии способно спровоцировать ревизию и дальнейший демонтаж политики санкций стран ЕС в отношении нашей страны. Такой вывод можно сделать, наблюдая нарастающую турбулентность в социально-экономической ситуации стран Европы: протесты фермеров в Нидерландах и Италии, падение уровня доверия правительству в Германии, массовое недовольство ростом цен и снижением уровня жизни в Греции и Португалии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что отказ ЕС от антироссийских санкций может снизить риски рецессии в еврозоне.

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