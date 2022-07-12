Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Сдача новостроек в Санкт-Петербурге после изменения экономической ситуации в России и мире начала затягивается, достигая порой почти пяти месяцев, сообщает 12 июля «Деловой Петербург».

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Как следует из Единого ресурса застройщиков, с начала 2022 года средний срок переноса сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию в Петербурге увеличился с 3,3 до 4,5 месяца, а в Ленинградской области — с 7,8 до 8,7 месяца.

«Самое большее влияние на сроки строительства оказали февральские события, которые привели рынок недвижимости в большое смятение. А повышение ключевой ставки ЦБ сразу до 20% по сути на два-три месяца «заморозило» строительную отрасль», — говорится в сообщении.

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Напомним, в первом полугодии 2022 года на первичном рынке жилья Петербургского региона количество сделок с использованием договоров долевого участия сократилось почти на 17% по сравнению с первым полугодием 2021 года. При этом цены на первичном рынке в среднем выросли на 18%.