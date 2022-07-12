Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Переговоры о новом коллективном соглашении между «Скандинавскими авиалиниями» (SAS) и Шведской ассоциацией пилотов (SPF) возобновятся 13 июля. Об этом в эфире телеканала SVT заявил 12 июля посредник на переговорах со стороны Швеции Ян Шёлин.

SAS Scandinavian Airlines Alan Wilson

«Мы можем подтвердить, что переговоры возобновятся в среду (13 июля)», — написала в редакцию SVT Ребекка Русенвинге, которая работает пресс-секретарем Шведской ассоциации пилотов.

Напомним, 4 июля порядка 900 пилотов SAS из Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку.

Переговоры ведутся через посредников с момента начала забастовки, и ранее на этой неделе норвежский национальный посредник Матс Вильгельм Руланд заявил, что попытки посредничества предпринимаются, но ситуация зашла в тупик. Дело в том, что споры накалились настолько сильно, что стороны отказываются садиться за стол переговоров лицом к лицу.