Калуга, , 12:25 — REGNUM В Калуге 71-летний местный житель осужден на шесть лет лишения свободы за покушение на убийство своего сына. Об этом 12 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Покушение на убийство Прокуратура Калужской области

В сентябре 2021 года подсудимый, находясь в своей квартире на ул. Тракторной областного центра, в результате возникшего конфликта с сыном, нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, однако его здоровью был причинен тяжкий вред.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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