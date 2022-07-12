Москва, , 11:29 — REGNUM Тот факт, что антироссийские санкции прежде всего негативно сказываются на экономике ЕС, очевиден для большинства экспертов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди наиболее явных причин рецессии, предсказанной экономике еврозоны, нехватка запасов нефти, природного газа, возникновение энергетического голода промышленности стран ЕС и высокий уровень инфляции, — сказал Максимов. — И руководство ЕС понимает эти угрозы. В частности, об этом говорит вывод турбин производства компании Siemens, находившихся на плановом ремонте в Канаде, из-под санкций и направление их, невзирая на резкий протест ряда европейских политиков, для обеспечения транзита газа по системе «Северный поток-1».

По его словам, для большинства экспертов и в России, и в странах ЕС очевидно, что антироссийские санкции прежде всего негативно влияют на национальные экономики стран Европы.

«Отказ от санкций неспособен, конечно, полностью обнулить вероятность рецессии, но порядок рисков в этой связи будет существенно снижен. К сожалению, в текущих условиях отказ от санкций может быть рассмотрен лишь гипотетически», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕС не сможет форсировать энергетический переход до тех пор, пока не решит свои нынешние экономические проблемы.

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